Президент «Истанбулспора» увёл свою команду с поля прямо во время матча

Турецкая Суперлига спустя неделю вновь отличилась со знаком «минус». Инцидент произошёл во время сегодняшнего матча чемпионата страны между «Истанбулспором» и «Трабзонспором».

Игроки стамбульской команды во втором тайме матча были не согласны с решением арбитра засчитать гол игрока «Трабзонспора» Пола Онуачу, который сделал счёт 2:1 на 68-й минуте. Перед этим игрок гостей жёстко сыграл против футболиста хозяев, но рефери решил не фиксировать фол и не отменять гол.

В дело вмешался президент стамбульцев, который взял и увёл свою команду с поля в подтрибунное помещение, пишет TRT Haber. Притом, некоторые игроки хозяев готовы были продолжать играть. Пока что итог лишь один – матч прерван.

Напомним, что на прошлой неделе президент «Анкарагюджю» избил рефери Халила Умута Мелера после игры столичной команды с «Ризеспором».