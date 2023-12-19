Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Истанбулспора» увёл свою команду с поля прямо во время матча

19 Декабря 2023 • 23:20 Комментировать

Турецкая Суперлига спустя неделю вновь отличилась со знаком «минус». Инцидент произошёл во время сегодняшнего матча чемпионата страны между «Истанбулспором» и «Трабзонспором».

Игроки стамбульской команды во втором тайме матча были не согласны с решением арбитра засчитать гол игрока «Трабзонспора» Пола Онуачу, который сделал счёт 2:1 на 68-й минуте. Перед этим игрок гостей жёстко сыграл против футболиста хозяев, но рефери решил не фиксировать фол и не отменять гол.

В дело вмешался президент стамбульцев, который взял и увёл свою команду с поля в подтрибунное помещение, пишет TRT Haber. Притом, некоторые игроки хозяев готовы были продолжать играть. Пока что итог лишь один – матч прерван.

Напомним, что на прошлой неделе президент «Анкарагюджю» избил рефери Халила Умута Мелера после игры столичной команды с «Ризеспором».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Истанбулспор
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Сивасспор Сивасспор
3
1
2.07 3.25 3.60
Видео
Остановлен
Истанбулспор Истанбулспор
Трабзонспор Трабзонспор
1
2
4.90 4.10 1.61
Видео
Окончен
Газиантеп Газиантеп
Адана Демирспор Адана Демирспор
2
2
2.36 3.60 2.70
Видео
20.12.23 в 17:00
Кайсериспор Кайсериспор
Фенербахче Фенербахче
6.40 4.90 1.41
Видео
20.12.23 в 20:00
Галатасарай Галатасарай
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
1.23 6.40 10.00
Видео
20.12.23 в 20:00
Антальяспор Антальяспор
Касымпаша Касымпаша
1.72 3.85 4.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
23:20 · Турция
Президент «Истанбулспора» увёл свою команду с поля прямо во время матча
19:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Чалову стоит рассмотреть вариант с Турцией»
03:04 · Испания. Ла Лига
Икарди всё ещё может оказаться в «Реале» слухи
18 Декабря
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Чалов в Турции интересен не только «Трабзонспору»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет подписать Чалова слухи
13:03 · Англия. Премьер-лига
Алькантара близок к уходу из «Ливерпуля»
17 Декабря
21:52 · Россия. Премьер-лига
Агенты Роши: Мы не ведём никаких переговоров
20:56 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» предложит за Рошу пять миллионов евро слухи
16 Декабря
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на Тете 1 слухи
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили, что не делали предложения по игроку «Адана Демирспор»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Президент «Адана Демирспор»: «Зенит» настроен серьёзно по трансферу Сары»
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на нападающего «Адана Демирспор»
15 Декабря
12:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши высказался о трансфере в «Трабзонспор» эксклюзив
11:05 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» высказались об информации об интересе к защитнику ЦСКА Роше
00:48 · Турция
​Президента «Анкарагюджю» дисквалифицировали на всю жизнь – он ударил судью по лицу
Все новости
Рекомендуем