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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Президента «Анкарагюджю» дисквалифицировали на всю жизнь – он ударил судью по лицу

15 Декабря 2023 • 00:48 Комментировать

После недавнего матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (ничья 1:1) президент первого из клубов Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу главного арбитра, отправив его в нокдаун. После скандального инцидента Коджа подал в отставку со своего поста, а власти начали разбирательства на нескольких уровнях.

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола уже вынес решение – Фарук Коджа был дисквалифицирован на всю жизнь.

Другие представители руководства «Анкарагюджю», которые тоже наносили удары по арбитру, отделались предупреждениями со штрафами.

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Евро-Футбол.Ру,
Анкарагюджю Фарук Коджа
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