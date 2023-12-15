​Президента «Анкарагюджю» дисквалифицировали на всю жизнь – он ударил судью по лицу

После недавнего матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (ничья 1:1) президент первого из клубов Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу главного арбитра, отправив его в нокдаун. После скандального инцидента Коджа подал в отставку со своего поста, а власти начали разбирательства на нескольких уровнях.

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола уже вынес решение – Фарук Коджа был дисквалифицирован на всю жизнь.

Другие представители руководства «Анкарагюджю», которые тоже наносили удары по арбитру, отделались предупреждениями со штрафами.