Абубакар может остаться в «Бешикташе»

Центрфорвард Венсан Абубакар может остаться в своем нынешнем клубе – стамбульском «Бешикташе». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.
Боссы турецкого гранда решили сохранить камерунца, несмотря на его не самую успешную игру в этом сезоне. В ближайшее время стороны проведут переговоры и определятся с будущим.
Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Абубакару со стороны московского «Спартака».
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Венсан провел 12 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
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