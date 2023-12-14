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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Абубакар может остаться в «Бешикташе»

14 Декабря 2023 • 14:16 Комментировать

Центрфорвард Венсан Абубакар может остаться в своем нынешнем клубе – стамбульском «Бешикташе». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Боссы турецкого гранда решили сохранить камерунца, несмотря на его не самую успешную игру в этом сезоне. В ближайшее время стороны проведут переговоры и определятся с будущим.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Абубакару со стороны московского «Спартака».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Венсан провел 12 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Венсан Абубакар
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