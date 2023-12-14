​Коллина прокомментировал нападение на арбитра в Турции

Знаменитый итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина прокомментировал случившееся в Турции, он считает любую агрессию в адрес арбитров недопустимой.

- Халил Умут Мелер - отличный арбитр и смелый человек. Я много раз видел его работу, и могу сказать, что этот человек не заслужил то, что случилось с ним в Анкаре. Изображения с ним, упавшим на землю, ужасны. Еще ужаснее осознавать, что тысячи арбитров в мире регулярно становятся жертвами атак, агрессивного отношения, и об этом далеко не всегда узнают и сообщают СМИ, - цитирует слова Коллины итальянское новостное агентство ITASportPress.