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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Коллина прокомментировал нападение на арбитра в Турции

14 Декабря 2023 • 00:51 Комментировать

Знаменитый итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина прокомментировал случившееся в Турции, он считает любую агрессию в адрес арбитров недопустимой.

- Халил Умут Мелер - отличный арбитр и смелый человек. Я много раз видел его работу, и могу сказать, что этот человек не заслужил то, что случилось с ним в Анкаре. Изображения с ним, упавшим на землю, ужасны. Еще ужаснее осознавать, что тысячи арбитров в мире регулярно становятся жертвами атак, агрессивного отношения, и об этом далеко не всегда узнают и сообщают СМИ, - цитирует слова Коллины итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Пьерлуиджи Коллина Халил Умут Мелер
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