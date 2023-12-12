Экс-арбитр ФИФА: «Президента «Анкарагюджю» должны пожизненно отстранить от футбола»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал случай, который потряс все мировые СМИ вчера вечером. Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа после финального свистка игры с «Ризеспором» (1:1) вышел на поле и ударил по лицу арбитра матча Халила Умута Мелера. Не сдержался функционер после того, как гости сравняли счёт под конец добавленного времени.

«Мы не знаем, какие в Турции законы, но считаю, что такие люди не должны быть связаны с футболом до конца жизни», - рассуждает Николаев для «Матч ТВ».

Напомним, что на следующий день после инцидента Коджа объявил о том, что уходит в отставку.