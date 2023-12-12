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Экс-арбитр ФИФА: «Президента «Анкарагюджю» должны пожизненно отстранить от футбола»

12 Декабря 2023 • 22:34 Комментировать
Анкарагюджю
1:1
Ризеспор

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал случай, который потряс все мировые СМИ вчера вечером. Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа после финального свистка игры с «Ризеспором» (1:1) вышел на поле и ударил по лицу арбитра матча Халила Умута Мелера. Не сдержался функционер после того, как гости сравняли счёт под конец добавленного времени.

«Мы не знаем, какие в Турции законы, но считаю, что такие люди не должны быть связаны с футболом до конца жизни», - рассуждает Николаев для «Матч ТВ».

Напомним, что на следующий день после инцидента Коджа объявил о том, что уходит в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Николаев Анкарагюджю Фарук Коджа Халил Умут Мелер ещё теги

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