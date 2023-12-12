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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Байи: «Права игрока нарушаются, мы позаботимся об их защите»

12 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать

Агент защитника стамбульского «Бешикташа» Эрика Байи Рафаэла Пимента отреагировала на то, что футболиста отстранили от основной команды.

«Мы шокированы этим решением, нас застали врасплох. Мы готовим нашу реакцию, поскольку знаем, что Эрик не сделал ничего плохого. Права игрока нарушаются, и мы позаботимся об их защите», - цитирует Пименту ВВС.

Напомним, что вместе с Байи от основы «Бешикташа» были отстранены Валентин Розье, Рашид Геззаль, Жан Онана и Веснан Абубакар. Причина – «неудачная игра» в их исполнении.

«Бешикташ» на данный момент занимает третье место чемпионата Турции.

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