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Президент «Анкарагюджю» подал в отставку – вчера он ударил арбитра ФИФА официально

12 Декабря 2023 • 19:14 Комментировать
Анкарагюджю
1:1
Ризеспор

Президент турецкого столичного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа подал в отставку со своего поста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Я приношу свои извинения турецкому судейскому сообществу, спортивной общественности и нашему народу. Мой поступок ничего не сможет оправдать, ничего не может узаконить насилие, которое я совершил. Хотел бы объявить общественности, что я подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю», чтобы предотвратить дальнейший вред клубу, болельщикам, сообществу, в котором я нахожусь, и моей семье», - говорит функционер.

Напомним, что вчерашний матч между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» завершился ничьей – 1:1. Хозяева пропустили на седьмой добавленной минуте матча от форварда Адольфо Гайча. Вскоре после финального свистка разъярённый Коджа вышел на поле и ударил рефери встречи Халила Умута Мелера.

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Ризеспор Анкарагюджю Халил Мелер Фарук Коджа Халил Умут Мелер ещё теги

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