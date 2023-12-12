В ФИФА отреагировали на избиение арбитра

Глава ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал в турецком футболе. После поединка 15-го тура Суперлиги против «Ризеспора» президент клуба «Анкарагюджю» избил главного судью.

«В футболе нет места для насилия. То, что произошло, недопустимо. Такому поведению нет места ни в спорте, ни в обществе. Призываю власти обеспечить строгую безопасность в дальнейшем на всех уровнях. Все должны находиться в безопасности и получать удовольствие от футбола», - гласит сообщение Инфантино в социальных сетях.

Ранее стало известно, что из-за произошедшего матчи всех лиг Турции были перенесены.