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Президент Турции Эрдоган позвонил избитому футбольному судье

12 Декабря 2023 • 12:38 Комментировать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил футбольному арбитру Халилу Умуту Мелеру, который, вчера, 11 декабря, был избит президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» Фаруком Коджа после матча национального чемпионата против «Ризеспора» (1:1).

Коджа нанёс рефери удар по лицу, а затем, когда судья лежал на газоне произвёл несколько ударов ногой.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Халилом Умутом Мелером. Он осудил инцидент и пожелал ему всего наилучшего», - приводят слова главы МВД Турции Али Ерликая журналисты.

Ранее сам Коджа высказался о произошедшем, заявив, что «просто хотел плюнуть» в судью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реджеп Тайип Эрдоган Анкарагюджю Халил Умут Мелер ещё теги
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