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Президент «Анкарагюджю» — о нападении на судью: «Хотел плюнуть судье в лицо, а не бить»

12 Декабря 2023 • 12:24 Комментировать

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа высказался о нападении на судью после матча чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

Напомним, что спортивный функционер ударил рефери кулаком в лицо, а затем ударил ногой, когда арбитр был на газоне.

Коджа отметил, что уже дал показания по поводу произошедшего в прокуратуре и правоохранительных органах, заявив, что не принимает обвинения в его адрес.

«Этот инцидент произошёл из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно всё высказать судье и плюнуть ему в лицо, но по итогу я ударил его по лицу», - цитирует Коджи TRT Haber.

Напомним, что из-за случившегося все матчи чемпионата Турции отменены на неопределённый срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Анкарагюджю Фарук Коджа
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