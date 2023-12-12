Президент «Анкарагюджю» — о нападении на судью: «Хотел плюнуть судье в лицо, а не бить»

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа высказался о нападении на судью после матча чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

Напомним, что спортивный функционер ударил рефери кулаком в лицо, а затем ударил ногой, когда арбитр был на газоне.

Коджа отметил, что уже дал показания по поводу произошедшего в прокуратуре и правоохранительных органах, заявив, что не принимает обвинения в его адрес.

«Этот инцидент произошёл из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно всё высказать судье и плюнуть ему в лицо, но по итогу я ударил его по лицу», - цитирует Коджи TRT Haber.

Напомним, что из-за случившегося все матчи чемпионата Турции отменены на неопределённый срок.