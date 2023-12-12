Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент турецкого клуба, избивший судью, арестован полицией

12 Декабря 2023 • 11:25 Комментировать

Глава турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который избил рефери после завершения матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги, был арестован полицией. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Ягыз Сабинсоглу.

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1. Один из мячей забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА.

Ранее было объявлено об отмене матчей всех лиг Турции из-за избиения арбитра. Федерация футбола страны осудила этот поступок и заявила, что в отношении правонарушителей будет возбуждено уголовное дело.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Анкарагюджю Фарук Коджа
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
12:24 · Турция
Президент «Анкарагюджю» — о нападении на судью: «Хотел плюнуть судье в лицо, а не бить»
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Представитель Захаряна рассказал, какие клубы хотели подписать Арсена
11:25 · Турция
Президент турецкого клуба, избивший судью, арестован полицией
11 Декабря
23:19 · Турция
За что в чемпионате Турции избили судью
22:55 · Турция
Кто такой избитый турецкий арбитр видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Гайч забил второй гол за «Ризеспор»
22:36 · Турция
Президент «Анкарагюджю» после матча избил арбитра ФИФА 1 фото
16:28 · Англия. Премьер-лига
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
15:35 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил информацию об интересе «Динамо» к Гравильону эксклюзив
13:17 · Турция
«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков
10 Декабря
12:23 · Турция
​Джеко огорчил нового президента «Бешикташа»
09 Декабря
18:33 · Турция
Тадич, Джеко и Шиманьски – в основе «Фенербахче» на дерби с «Бешикташем»
08:44 · Турция
​У Руди Гарсии появились варианты в Турции
01:34 · Испания. Ла Лига
«Фенербахче» запланировал аренду игрока «Атлетико» слухи
08 Декабря
23:07 · Италия. Серия А
«Милан» определился с ценником Крунича, на которого претендует «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем