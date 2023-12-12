Президент турецкого клуба, избивший судью, арестован полицией

Глава турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который избил рефери после завершения матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги, был арестован полицией. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Ягыз Сабинсоглу.

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1. Один из мячей забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА.

Ранее было объявлено об отмене матчей всех лиг Турции из-за избиения арбитра. Федерация футбола страны осудила этот поступок и заявила, что в отношении правонарушителей будет возбуждено уголовное дело.