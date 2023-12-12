В Турции приостановлены все матчи после избиения судьи

Футбольная федерация Турции приостановила проведение матчей во всех лигах страны после избиения рефери Халила Умута Мелера. Арбитр пострадал от нападения президента «Анкарагюджю» после матча 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

«Это просто бесчеловечный поступок. Он совершен не только против судьи, но и против всего турецкого футбола. В отношении всех виновных будет возбуждено уголовное дело. Нами принято решение о том, что матчи во всех лигах Турции будут перенесены на неопределенный срок», - говорится в сообщении Федерации футбола страны.

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