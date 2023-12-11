За что в чемпионате Турции избили судью

После матча чемпионата Турции между столичным «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) разгневанный президент команды хозяев Фарук Коджа избил арбитра. Он вышел на поле и ударил рефери встречи.

По ходу матча главный арбитр ФИФА Халил Умут Мелер сначала не засчитал гол команды из Анкары в первом тайме. А по ходу игры уже в тайме втором на 50-й минуте при счёте 1:0 он удалил игрока хозяев Али Соу. В добавленное время в меньшинстве остались уже и гости – Мелер удалил Эмирхана Топчу.

На седьмой добавленной минуте ко второму тайму счёт матча сравнял «армеец» Адольфо Гайч, арендованный «Ризеспором» у московского ЦСКА.