После матча турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» - «Ризеспор» арбитр Халил Умут Мелер был избит президентом принимающего клуба. Рефери принял ряд решений не в пользу «Анкарагюджю», а в компенсированное время игрок ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счет - 1:1.

Халилу Умуту Мелеру 37 лет, он судит элитный дивизион Турции с 2015 года, а спустя два года получил первое назначение на еврокубковый матч. Обычно Мелер показывал красные карточки примерно в каждом пятом матче, но в последнее время начал судить более жестко, щедро раздавал предупреждения. Если брать десятку самых свежих матчей с его участием, удаления были в каждом втором, включая две красные карточки сегодня.