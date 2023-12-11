Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кто такой избитый турецкий арбитр видео

11 Декабря 2023 • 22:55 Комментировать

После матча турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» - «Ризеспор» арбитр Халил Умут Мелер был избит президентом принимающего клуба. Рефери принял ряд решений не в пользу «Анкарагюджю», а в компенсированное время игрок ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счет - 1:1.

Халилу Умуту Мелеру 37 лет, он судит элитный дивизион Турции с 2015 года, а спустя два года получил первое назначение на еврокубковый матч. Обычно Мелер показывал красные карточки примерно в каждом пятом матче, но в последнее время начал судить более жестко, щедро раздавал предупреждения. Если брать десятку самых свежих матчей с его участием, удаления были в каждом втором, включая две красные карточки сегодня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ризеспор Анкарагюджю Халил Мелер Фарук Коджа ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Анкарагюджю Анкарагюджю
Ризеспор Ризеспор
1
1
2.10 3.55 3.20
Видео
Окончен
Коньяспор Коньяспор
Сивасспор Сивасспор
0
1
2.26 3.45 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
23:19 · Турция
За что в чемпионате Турции избили судью
22:55 · Турция
Кто такой избитый турецкий арбитр видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Гайч забил второй гол за «Ризеспор»
22:36 · Турция
Президент «Анкарагюджю» после матча избил арбитра ФИФА фото
16:28 · Англия. Премьер-лига
Брою не интересует вариант с турецкими клубами, албанец нравится командам из АПЛ
15:35 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил информацию об интересе «Динамо» к Гравильону эксклюзив
13:17 · Турция
«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков
10 Декабря
12:23 · Турция
​Джеко огорчил нового президента «Бешикташа»
09 Декабря
18:33 · Турция
Тадич, Джеко и Шиманьски – в основе «Фенербахче» на дерби с «Бешикташем»
08:44 · Турция
​У Руди Гарсии появились варианты в Турции
01:34 · Испания. Ла Лига
«Фенербахче» запланировал аренду игрока «Атлетико» слухи
08 Декабря
23:07 · Италия. Серия А
«Милан» определился с ценником Крунича, на которого претендует «Фенербахче»
09:53 · Италия. Серия А
«Фенербахче» продолжает обхаживать Крунича
09:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Шахтёра» Тете может переехать в РПЛ
06:24 · Турция
​Ливакович: «Модрич поздравил меня с переходом в «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем