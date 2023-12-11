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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Анкарагюджю» после матча избил арбитра ФИФА фото

11 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать
Анкарагюджю
1:1
Ризеспор

Вопиющие страсти в чемпионате Турции. В прочем, так было всегда. Главного арбитра матча турецкой Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» Халила Умута Мелера избили после финального свистка. Об этом сообщает телеграм-канал «Алё, реф!».

Игра завершилась со счётом 1:1. Хозяева открыли счёт на 14-й минуте, однако арендованный «Ризеспором» форвард ЦСКА Адольфо Гайч сравнял счёт в добавленное время. Мелер удалил по игроку в составе каждой из команд.

После игры появилось фото Мелера с синяком под глазом. Как пишет Goal.com, арбитру несколько ударов нанёс президент столичной команды Фарук Коджа.

 

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