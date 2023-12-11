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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков

11 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать

Стамбульский «Бешикташ» исключил из состава команды сразу пятерых футболистов. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

В этот список попали Венсан Абубакар, Эрик Байи, Валентин Розье, Рашид Геззаль и Жан Онана. Эти пятеро отстранены от команды из-за своей неудачной игры. В клубе проинформировали, что начали работать над реструктуризацией состава команды.

По итогам 15 туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 26 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Фенербахче» на 14 очков. Следующий матч в Суперлиге «орлы» проведут с «Ризеспором».

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Евро-Футбол.Ру,
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