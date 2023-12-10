​Джеко огорчил нового президента «Бешикташа»

В Турции проходят матчи пятнадцатого тура чемпионата Суперлиги, и лидирующий в турнирной таблице «Фенербахче» сыграл с «Бешикташем», уверенно обыграв принципиального соперника.

Это была первая за последние семь матчей победа «Фенербахче» на поле «Бешикташа», счет уже на десятой минуте открыл боснийский гигант Эдин Джеко, хорошо известный по выступлениям в АПЛ и Серии А.

«Бешикташ» сравнял счет еще в первом тайме, но затем, в середине второй половины игры, Душан Тадич реализовал пенальти, а под конец игры точку поставил Себастьян Шиманьски. «Фенербахче» продолжает лидировать в турнирной таблице турецкого чемпионата.