Тадич, Джеко и Шиманьски – в основе «Фенербахче» на дерби с «Бешикташем»

Менее чем через час в Стамбуле состоится одно из самых знаменитых дерби турецкого футбола – «Бешикташ» с европейской части города примет у себя «Фенербахче» с азиатской. Команды огласили свои составы на игру.

«Бешикташ»: Гюнок, Мераш, Амарти, Уйсал, Булут, Эрик-Бертран, Ребич, Фернандеш, Окслейд-Чемберлен, Мулека, Тосун;

«Фенербахче»: Ливакович, Осайи-Самуэль, Акайдин, Джику, Кадыоглу, Креспо, Фред, Тадич, Шиманьски, Кавечи, Джеко.

«Фенербахче» располагается на втором месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги с 37 очками. «Бешикташ» значительно ниже – третье место и 26 баллов.

Текстовую трансляцию дерби проведёт наш сайт. Старт матча – в 19:00, время московское.