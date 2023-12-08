​Ливакович: «Модрич поздравил меня с переходом в «Фенербахче»

Минувшим летом голкипер хорватской сборной Доминик Ливакович стал игроком «Фенебахче», и, по его словам, подобный трансфер приветствовал не кто иной, как Лука Модрич - лидер хорватской национальной команды. По словам Ливаковича, Модрич поздравил его и выразил уверенность в том, что у Доминика все получится в Турции.

- Все поздравляли меня, но перед принятием решения я посоветовался с Лукой Модричем. Он сказал, что «Фенербахче» станет отличным местом для меня, потому что это клуб с богатой историей. А мнение Луки для меня очень важно, он - один из моих главных друзей, - цитирует слова Ливаковича derbyderbyderby.it.