​Каннаваро может стать наставником «Аданы Демирспор»

Турецкий клуб «Адана Демирспор» остался без главного тренера после расставания с Патриком Клюйвертом, и теперь подыскивает себе нового тренера. Им может стать бывший чемпион мира Фабио Каннаваро, который активно пытается развивать свою тренерскую карьеру.

После неудачного опыта с «Беневенто» он остался без работы, но сейчас у него появился вариант, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Любопытно, что в этом клубе, который недавно тренировал другой итальянский экс-футболист, Винченцо Монтелла, Каннаваро может стать наставником Марио Балотелли, который вернулся в Турцию после не очень удачного опыта в швейцарском футболе.