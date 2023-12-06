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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Каннаваро может стать наставником «Аданы Демирспор»

06 Декабря 2023 • 09:51 Комментировать

Турецкий клуб «Адана Демирспор» остался без главного тренера после расставания с Патриком Клюйвертом, и теперь подыскивает себе нового тренера. Им может стать бывший чемпион мира Фабио Каннаваро, который активно пытается развивать свою тренерскую карьеру.

После неудачного опыта с «Беневенто» он остался без работы, но сейчас у него появился вариант, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. Любопытно, что в этом клубе, который недавно тренировал другой итальянский экс-футболист, Винченцо Монтелла, Каннаваро может стать наставником Марио Балотелли, который вернулся в Турцию после не очень удачного опыта в швейцарском футболе.


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Адана Демирспор
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