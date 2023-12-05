​В «Бешикташе» - новый президент

В турецком «Бешикташе» прошли выборы президента клуба, которые выиграл Хасан Арат, ставший 35-м президентом этого клуба. Уже в субботу игроки клуба попробуют отметить избрание нового президента клуба приличествующим способом - команде предстоит сыграть против «Фенербахче», принципиального соперника по стамбульскому дерби.

Но сделать это будет непросто - в этом сезоне «Бешикташ», хотя и занимает третье место в чемпионате, явно уступает как «Фенеру», так и «Галатасараю», ведь у тех после четырнадцати туров по 37 очков, а у «Бешикташа» - лишь двадцать шесть баллов.