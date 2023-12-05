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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший клуб Дзюбы уволил Клюйверта

05 Декабря 2023 • 08:47 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывшая звезда «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрик Клюйверт «тонет» в своем новом клубе «Адана Демирспор», который опустился на пятое место в турнирной таблице турецкого чемпионата, что неприемлемо для амбициозных руководителей клуба.

Все приняло неудачный для Клюйверта оборот еще в конце лета, когда клуб даже не смог пробиться в групповой раунд Лиги конференций, уступив бельгийскому «Генку».

Но и результаты в чемпионате тоже подвели Клюйверта, и в понедельник вечером подоспело официальное сообщение турецкого клуба о расставании с Патриком.


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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Клюйверт Адана Демирспор
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