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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клюйверт близок к потере работы в «Адана Демирспор»

04 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и «Барселоны», Патрик Клюйверт, близок к отставке из «Аданы Демирспора» - клуба, в котором какое-то время выступал Артем Дзюба. Клюйверт возглавил клуб минувшим летом, но сейчас «Адана», руководство которого имело серьезные планы на сезон, не может выиграть уже в четырех матчах кряду и терпение иссякло, сообщает SporX.

Последняя победа была одержана еще в конце октября, а в следующем туре клубу предстоит сыграть с «Галатасараем» - малоприятная перспектива, учитывая силу стамбульского клуба. Сейчас «Адана Демирспор» занимает лишь пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Клюйверт Адана Демирспор
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