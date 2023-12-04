Клюйверт близок к потере работы в «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и «Барселоны», Патрик Клюйверт, близок к отставке из «Аданы Демирспора» - клуба, в котором какое-то время выступал Артем Дзюба. Клюйверт возглавил клуб минувшим летом, но сейчас «Адана», руководство которого имело серьезные планы на сезон, не может выиграть уже в четырех матчах кряду и терпение иссякло, сообщает SporX.

Последняя победа была одержана еще в конце октября, а в следующем туре клубу предстоит сыграть с «Галатасараем» - малоприятная перспектива, учитывая силу стамбульского клуба. Сейчас «Адана Демирспор» занимает лишь пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.