Зайнутдинов впервые вышел на поле после травмы лица

Казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов вечером четверга впервые появился на поле после травмы лица. Он прямо сейчас в защитной маске играет против «Брюгге» в рамках Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что Зайнутдинов попал в больницу 12 ноября с травмами черепа и носа. Его клуб принимал дома земляков из «Истанбул Башакшехира», Бактиёр во время матча получил удар локтем по лицу. Из-за этого футболист не помог своей национальной сборной в решающих матчах отбора на Евро-2024, что состоялись в середине ноября.

«Бешикташ» и «Брюгге» играют друг с другом этим вечером в Стамбуле в рамках Лиги конференций. Бельгийцы уже выигрывают - 2:0, идёт первый тайм.