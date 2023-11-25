Балотелли рассказал о последствиях ДТП

Экс-форвард ряда европейских топ-клубов, а ныне игрок турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли высказался об аварии, в которую попал днем ранее.

«Я просто разбил свой автомобиль. Потом меня забрал друг, и мы поехали домой. Не думаю, что нужно поднимать шум из-за этого. Никто не пострадал, просто разбита машина. Больше нечего обсуждать по этому поводу», - передает слова Балотелли Football-Italia.

33-летний нападающий перебрался в турецкий чемпионат в летнее трансферное окно. Итальянец подписал краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2024 года. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 1,2 миллиона евро.