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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли рассказал о последствиях ДТП

25 Ноября 2023 • 09:46 Комментировать

Экс-форвард ряда европейских топ-клубов, а ныне игрок турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли высказался об аварии, в которую попал днем ранее.

«Я просто разбил свой автомобиль. Потом меня забрал друг, и мы поехали домой. Не думаю, что нужно поднимать шум из-за этого. Никто не пострадал, просто разбита машина. Больше нечего обсуждать по этому поводу», - передает слова Балотелли Football-Italia.

33-летний нападающий перебрался в турецкий чемпионат в летнее трансферное окно. Итальянец подписал краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2024 года. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор
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