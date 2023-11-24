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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли попал в аварию

24 Ноября 2023 • 09:43 Комментировать

Экс-форвард «Манчестер Сити» Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор», попал в автомобильную аварию. Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

ДТП произошло рядом с итальянским городом Брешиа 23 ноября. Балотелли не получил серьезных повреждений, чего не скажешь о его автомобиле. Нападающему была оказана медицинская помощь, а также проведен тест на алкоголь.

В сезоне-2023/2024 Марио принял участие в пяти поединках турецкого чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами. Трудовое соглашение нападающего с «Адана Демирспор» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор
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