«Где деньги, Зин» - у Арды Турана пропали 13 миллионов евро со счёта

Неприятности произошли у бывшего игрока «Барселоны», «Атлетико» и турецкой сборной - Арды Турана. Сперва он обнаружил, что в результате какой-то то ли ошибки, то ли операции злоумышленников с его банковского счета пропали большие деньги - не менее тринадцати миллионов евро.

Однако затем оказалось, что деньги пропали не просто так, а в результате неудачной «инвестиции», на которую его уговорил директор надежного до этого банка - Шешиля Эрзана. Во всяком случае, так объяснил сам Арда:

- Я потерял все заработанные деньги. Это настоящее мошенничество. Я разъярен, все мои сбережения пропали и я ничего не могу сделать, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Как он собирается возвращать свои деньги, пока непонятно.