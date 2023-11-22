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Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024

22 Ноября 2023 • 01:23 Комментировать
Украина
0:0
Италия

Нападающий Марио Балотелли по-прежнему надеется получить вызов в сборную Италии.

33-летний футболист, играющий в Турции за «Адана Демирспор», уверен, что не уступает нынешним форвардам «скуадры адзурры».

«Думаю, я по-прежнему сильнейший, когда здоров. Сколько ударов по воротам нанесли Распадори и Скамакка в последнем матче? Два? Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Я всегда надеюсь получить вызов. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались», – сказал в интервью TV Play Балотелли, забивший три гола в пяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Турции.

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Сборная Италии Марио Балотелли Адана Демирспор ещё теги

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