Балотелли надеется сыграть за сборную Италии на Евро-2024

Нападающий Марио Балотелли по-прежнему надеется получить вызов в сборную Италии.

33-летний футболист, играющий в Турции за «Адана Демирспор», уверен, что не уступает нынешним форвардам «скуадры адзурры».

«Думаю, я по-прежнему сильнейший, когда здоров. Сколько ударов по воротам нанесли Распадори и Скамакка в последнем матче? Два? Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Я всегда надеюсь получить вызов. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались», – сказал в интервью TV Play Балотелли, забивший три гола в пяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Турции.