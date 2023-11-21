В одном из поединков женской Высшей лиги Турции произошел скандальный эпизод. В концовке встречи футболистка одной из команд с нарушением правил атаковала вратаря соперников, выбив мяч из рук.

Гол был засчитал, несмотря на явное нарушение правил. Мяч в момент перехвата находился на открытой ладони голкипера, а соответственно, согласно своду правил, был зафиксированным. В связи с этим этот гол нельзя было засчитывать.

Хорошо, что гол никак не повлиял на итоговый результат встречи. В противном случае мог бы прогреметь громкий скандал из-за грубейшей ошибки главного рефери.