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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Судья не знает правил футбола: Невероятный гол, который засчитала арбитр из Турции видео

21 Ноября 2023 • 11:27 Комментировать

В одном из поединков женской Высшей лиги Турции произошел скандальный эпизод. В концовке встречи футболистка одной из команд с нарушением правил атаковала вратаря соперников, выбив мяч из рук.

Гол был засчитал, несмотря на явное нарушение правил. Мяч в момент перехвата находился на открытой ладони голкипера, а соответственно, согласно своду правил, был зафиксированным. В связи с этим этот гол нельзя было засчитывать.

Хорошо, что гол никак не повлиял на итоговый результат встречи. В противном случае мог бы прогреметь громкий скандал из-за грубейшей ошибки главного рефери.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция
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