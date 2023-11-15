​Балотелли ляжет под операционный нож

Невеселые новости для поклонников Марио Балотелли - итальянский футболист получил травму и будет вынужден лечь на операцию. Балотелли, только-только вернувшийся в турецкий чемпионат после неудачного опыта в Швейцарии, едва оправился от травмы, как получил новую. И теперь им принято решение прооперироваться и устранить проблему с коленом окончательно.

Пока неясно, сколько времени проведет игрок «в ауте», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. В текущем сезоне он провел на поле лишь 180 минут, успев при этом забить три мяча. «Адана Демирспор» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.