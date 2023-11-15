Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Балотелли ляжет под операционный нож

15 Ноября 2023 • 22:24 Комментировать
Кайсериспор
...
Адана Демирспор
26.11 13:30

Невеселые новости для поклонников Марио Балотелли - итальянский футболист получил травму и будет вынужден лечь на операцию. Балотелли, только-только вернувшийся в турецкий чемпионат после неудачного опыта в Швейцарии, едва оправился от травмы, как получил новую. И теперь им принято решение прооперироваться и устранить проблему с коленом окончательно.

Пока неясно, сколько времени проведет игрок «в ауте», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. В текущем сезоне он провел на поле лишь 180 минут, успев при этом забить три мяча. «Адана Демирспор» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЙСЕРИСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
22:24 · Турция
​Балотелли ляжет под операционный нож
14 Ноября
04:30 · Италия. Серия А
​Монтелла: «Спаллетти - мой фаворит»
01:23 · Италия. Серия А
​Чалханоглу стал лучшим турецким голеадором в Серии А - побит рекорд 70-летней давности
12 Ноября
17:26 · Турция
​Зайнутдинов госпитализирован с серьёзными травмами головы 1
11 Ноября
19:59 · Турция
​Монтелла: «В Турции я получаю удовлетворение после неудач в Италии»
10 Ноября
13:14 · Турция
«Фенербахче» проиграл две официальных игры кряду – после 21-матчевой серии побед
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» о прекращении аренды Ндомбеле слухи
08 Ноября
13:34 · Россия. Премьер-лига
В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Батчи может перейти в «Галатасарай»
03:02 · Турция
Жезуш будет судиться за призовые от «Фенербахче»
07 Ноября
19:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайча: «ЦСКА и его наследие всегда являются мотивацией для Адольфо»
09:25 · Турция
Луческу ведёт переговоры с европейским клубом
04 Ноября
21:26 · Турция
«Фенербахче» прервал 21-матчевую победную серию, проиграв «Трабзонспору»
21:12 · Франция. Лига 1
Пепе оформил первый гол за «Трабзонспор» - в ворота «Фенербахче»
03 Ноября
22:10 · Турция
​«Бешикташ» собирается расстаться с Ребичем
Все новости
Рекомендуем