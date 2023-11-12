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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Зайнутдинов госпитализирован с серьёзными травмами головы

12 Ноября 2023 • 17:26 Комментировать (1)
Бешикташ
1:0
Истанбул Башакшехир
окончен

Бывший футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов получил серьёзные травмы в воскресном матче «Бешикташа» против команды «Истанбул Башакшехир» в чемпионате Турции. В борьбе с соперником казахстанец получил удар локтем в голову. Как следствие, Зайнутдинова пришлось срочно менять и госпитализировать. Футболист имеет повреждения черепа, глаза и носа, на что указывает телеграм-канал «Первый спорт».

25-летний Бактиёр Зайнутдинов перебрался из ЦСКА в «Бешикташ» в августе текущего календарного года. В 15 матчах за турецкий клуб казахстанец записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов

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