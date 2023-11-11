​Монтелла: «В Турции я получаю удовлетворение после неудач в Италии»

Итальянский специалист Винченцо Монтелла признал, что работа в турецком чемпионате значительно повысила его самооценку после того, как в родной Италии у него получалось далеко не все.

- Тут следят за футболом с невероятной страстью. Меня узнают на улицах, обнимают. И я, в свою очередь, стараюсь сделать для них все. В Турции я получаю удовлетворение от работы, которого не было в Италии, где о моей работе судили с предрассудками. Я не добился больших результатов в Италии, но не по своей вине, - цитирует слова Монтеллы итальянское новостное агентство ITASportPress.