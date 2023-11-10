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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» проиграл две официальных игры кряду – после 21-матчевой серии побед

10 Ноября 2023 • 13:14 Комментировать
Адана Демирспор
...
Фенербахче
1 3.60 X 4.05 2 1.90
12.11 19:00

Стамбульский «Фенербахче» минувшим вечером проиграл в Лиге конференций болгарскому «Лудогорцу» на выезде – 0:2. Таким образом, турецкий гранд потерпел первое поражение в еврокубке в текущем сезоне.

Любопытно, что это второй проигранный матч подряд для «Фенера» с 4 ноября – в этот день команда дома уступила «Трабзонспору» в чемпионате Турции – 2:3. Но ещё более удивительно то, что до этого «Фенербахче» победил в 21 официальной игре подряд – серия началась ещё с конца прошлого сезона – с 7 июня.

В грядущие выходные «Фенербахче» в домашней игре турецкой Суперлиги ждёт непростой соперник – «Адана Демирспор». Матч запланирован на 12 ноября. Пока у стамбульцев 30 очков и второе место турнирной таблицы, первый – «Галатасарай» - 31 балл. «Адана Демирспор» идёт на третьем месте с 21 баллом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче

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