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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Жезуш будет судиться за призовые от «Фенербахче»

08 Ноября 2023 • 03:02 Комментировать

В конце прошлого сезона турецкий «Фенербахче» добыл свой первый трофей за девять лет - команда выиграла Кубок Турции. Однако усилия португальского специалиста Жорже Жезуша не были оценены должным образом - мало того, что его уволили, так еще и премию за победу в Кубке, оказывается, так и не выплатили. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

И теперь Жезуш, который уже работает в Саудовской Аравии, намерен призвать бывших работодателей к ответу. «Последнее китайское» предупреждение на бывшее руководство впечатления не произвело, и Жорже намерен действовать через суд, как водится на Западе.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жорже Жезуш
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