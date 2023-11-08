Жезуш будет судиться за призовые от «Фенербахче»

В конце прошлого сезона турецкий «Фенербахче» добыл свой первый трофей за девять лет - команда выиграла Кубок Турции. Однако усилия португальского специалиста Жорже Жезуша не были оценены должным образом - мало того, что его уволили, так еще и премию за победу в Кубке, оказывается, так и не выплатили. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

И теперь Жезуш, который уже работает в Саудовской Аравии, намерен призвать бывших работодателей к ответу. «Последнее китайское» предупреждение на бывшее руководство впечатления не произвело, и Жорже намерен действовать через суд, как водится на Западе.