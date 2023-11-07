Луческу ведёт переговоры с европейским клубом

Известный румынский специалист Мирча Луческу, покинувший киевское «Динамо» на прошлой неделе, может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов Digi Sport, в услугах тренера заинтересован стамбульский «Бешикташ». В настоящий момент стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Луческу сообщил об уходе из «Динамо» и приостановке карьеры 3 ноября. Мирча занимал пост главного тренера украинской команды с 2020 года.

В прошлом месяце «Бешикташ» отрапортовал об увольнении Шенола Гюнеша. Пост главного тренера временно занял Бурак Йылмаз.