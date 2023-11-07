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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Луческу ведёт переговоры с европейским клубом

07 Ноября 2023 • 09:25 Комментировать

Известный румынский специалист Мирча Луческу, покинувший киевское «Динамо» на прошлой неделе, может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Согласно сообщениям журналистов Digi Sport, в услугах тренера заинтересован стамбульский «Бешикташ». В настоящий момент стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Луческу сообщил об уходе из «Динамо» и приостановке карьеры 3 ноября. Мирча занимал пост главного тренера украинской команды с 2020 года.

В прошлом месяце «Бешикташ» отрапортовал об увольнении Шенола Гюнеша. Пост главного тренера временно занял Бурак Йылмаз.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Мирча Луческу
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