«Фенербахче» прервал 21-матчевую победную серию, проиграв «Трабзонспору»

Когда-то это должно было случиться и случилось 4 ноября. Стамбульский «Фенербахче» впервые проиграл за 21 последний официальный матч. Клуб с азиатской части Стамбула принимал дома «Трабзонспор» и в драматичной концовке уступил – 2:3.

Таким образом, стамбульцы прервали победную серию, что насчитывала 21 официальный победный матч. Она началась ещё в конце прошлого сезона – 7 июня. С тех пор «Фенер» победил в двух матчах прошлого сезона подряд и в 19 – текущего, если учитывать все официальные турниры.

После поражения «Фенербахче» опустился на второе место чемпионата Турции и с 30 баллами отстаёт от «Галатасарая» на одно очко.