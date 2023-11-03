​«Бешикташ» собирается расстаться с Ребичем

Летом хорватский нападающий Анте Ребич покинул «Милан» и перебрался в турецкий «Бешикташ» с прицелом на два года, но сейчас, судя по последней информации, собирается покинуть и его.

Дело в том, что в стамбульском клубе Ребич не получает достаточного игрового времени. За последние два месяца он провел на поле всего лишь тридцать минут в общей сложности! Более того, недавно случился скандал с наставником Бураком Йилмазом, очень авторитетным в глазах руководства клуба - он выгнал Ребича с одной из тренировок, что привело к взрыву недовольства нападающего, сообщает турецкое издание Sporx.

И теперь он сам ищет возможность покинуть клуб, ну а «Милан» в этой ситуации тоже остается в проигравших - он не получит дополнительный бонус.