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Экс-игрок ЦСКА Гбамен переходит в турецкий клуб

28 Октября 2023 • 09:32 Комментировать

Агент Адем Чебеджи поведал о будущем бывшего полузащитника московского ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена.

«Может ли Гбамен вернуться в клуб РПЛ? Очень сомневаюсь, потому что буквально сейчас мы с Гбаменом на пути в Трабзонспор, чтобы подписать контракт с клубом», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что в сентябре 27-летний ивуарийский футболист получил статус свободного агента после ухода из английского «Эвертона». Стороны приняли решение досрочно расторгнуть трудовое соглашение.

Гбамен выступал за ЦСКА в 2022 году. В составе «армейцев» он провел 13 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Трабзонспор Жан-Филипп Гбамен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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