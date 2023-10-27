Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дирк Кёйт возглавит турецкий клуб

27 Октября 2023 • 08:53 Комментировать

Экс-нападающий сборной Нидерландов и «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Дирк Кёйт получит работу в турецком чемпионате. По сообщениям Deadline Day Live, в услугах специалиста заинтересовано руководство «Коньяспора».

В ближайшее время Кёйт прилетит в Турцию и подпишет контракт с клубом. Последним его местом работы был нидерландский «Ден Хааг».

Ближайший поединок «Коньяспор» проведет против «Адана Демирспора». Встреча состоится в субботу, 28 октября. После девяти туров чемпионата Турции «Коньяспор» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коньяспор Дирк Кёйт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Касымпаша Касымпаша
Истанбулспор Истанбулспор
1
0
1.81 3.75 4.00
Видео
Перерыв
Хатайспор Хатайспор
Кайсериспор Кайсериспор
0
1
2.45 3.15 3.05
Видео
28.10.23 в 16:00
Аланьяспор Аланьяспор
Сивасспор Сивасспор
2.28 3.40 2.95
Видео
28.10.23 в 19:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
Коньяспор Коньяспор
1.84 3.75 3.85
Видео
28.10.23 в 19:00
Ризеспор Ризеспор
Галатасарай Галатасарай
5.00 4.00 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:53 · Турция
Дирк Кёйт возглавит турецкий клуб
00:24 · Турция
«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»
26 Октября
21:47 · Турция
«Фенербахче» одержал двадцатую победу кряду официально
12:14 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались об информации об интересе к Виллиану Роше
24 Октября
22:17 · Турция
​Благородный Муслера спас от столкновения со штангой соперника видео
22 Октября
21:48 · Турция
«Фенербахче» одержал 17 побед подряд
15:24 · Германия. Бундеслига
Икарди, скорее всего, пропустит матч с «Баварией» из-за травмы
21 Октября
00:24 · Турция
Суперкубок Турции пройдёт в Саудовской Аравии официально
20 Октября
21:51 · Турция
Тудор ведёт переговоры с турецким клубом
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Санчо интересен клубам из нескольких стран
14:19 · Россия. Премьер-лига
Батак вспомнил, почему покинул «Динамо»
17 Октября
02:11 · Турция
​Трагедия в семье бывшего игрока «Краснодара» - умер его 4-летний ребенок 2
16 Октября
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перейти в клуб из Турции
15 Октября
19:03 · Турция
Ибрагимович — о Балотелли: У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом
14 Октября
16:38 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» кратко высказались об интересе к Файзуллаеву
Все новости
Рекомендуем