Дирк Кёйт возглавит турецкий клуб

Экс-нападающий сборной Нидерландов и «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Дирк Кёйт получит работу в турецком чемпионате. По сообщениям Deadline Day Live, в услугах специалиста заинтересовано руководство «Коньяспора».

В ближайшее время Кёйт прилетит в Турцию и подпишет контракт с клубом. Последним его местом работы был нидерландский «Ден Хааг».

Ближайший поединок «Коньяспор» проведет против «Адана Демирспора». Встреча состоится в субботу, 28 октября. После девяти туров чемпионата Турции «Коньяспор» занимает 15-е место в турнирной таблице.