Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»

27 Октября 2023 • 00:24 Комментировать

Норвежский «Будё-Глимт» обыграл бронзового призёра турецкой Суперлиги - стамбульский «Бешикташ». Команда оформила уверенную победу над гостями из жаркой Турции – 3:1.

Счёт на 29-й минуте открыл полузащитник хозяев Альберт Грёнбек. На 58-й минуте преимущество удвоил Фарис Мумбанья, а до разгромного счёта дело довёл Ульрик Салтнес. Ответили гости голом престижа лишь на шестой добавленной минуте – и то благодаря срезке в свои ворота от Мо Бреде.

Отметим, что ворота хозяев защищал российский вратарь Никита Хайкин.

После успеха норвежцы поднялись на второе место квартета D с четырьмя баллами, столько же – у «Лугано». Первое место у «Брюгге» - семь очков, последнее – у «Бешикташа», один балл.

Протокол игры  
Будё-Глимт3:1Бешикташ
(1:0) Грёнбек Альберт29'  
(2:0) Мумбанья Фарис58'  
(3:0) Салтнес Ульрик87'  
  90'Мо Бреде (3:1)
Хайкин НикитаВембангомо Брис 75' (Салтнес Ульрик ( 75') Мо БредеБьортуфт Один Лурас 86' (Амундсен Исак ( 86') Бьоркан ФредерикФет Сондре 75' (Сьоволд Фредрик ( 75') Берг Патрик  56'Грёнбек АльбертСёрли Сондре 61' (Зугеля Нино ( 61') Мумбанья Фарис 86' (Капскармо Оскар ( 86') Пеллегрино Амаль
Запасные: Басси ДаниэльКонрадсен МортенСьонг ИсакСёренсен АдамГулликсен ТобиасБреннбо МагнусЛоде Мариус
Гюнок МертБулут ОнурУйсал НеджипКолли ОмарМасуаку АртурОнана Жан 61' (Тосун Дженк ( 61') Хаджиахметович АмирГеззаль Рашид  68' 72' (Ребич Анте ( 72') Окслейд-Чемберлен Алекс 46' (Фернандеш Жедсон ( 46') Рашица Милот 61' (Мулека Джексон ( 61'  89') Абубакар Венсан 84' (Киличсой Семих ( 84')
Запасные: Делибаш ЭмирханЮвакуран УткуДестаноглу ЭрсинТыкназ ДемирЗайнутдинов БактиёрКилич Якуп
26 октября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Никита Хайкин Будё-Глимт ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Касымпаша Касымпаша
Истанбулспор Истанбулспор
3
1
1.81 3.75 4.00
Видео
Окончен
Хатайспор Хатайспор
Кайсериспор Кайсериспор
1
2
2.45 3.15 3.05
Видео
28.10.23 в 16:00
Аланьяспор Аланьяспор
Сивасспор Сивасспор
2.28 3.40 2.95
Видео
28.10.23 в 19:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
Коньяспор Коньяспор
1.84 3.75 3.85
Видео
28.10.23 в 19:00
Ризеспор Ризеспор
Галатасарай Галатасарай
5.00 4.00 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:53 · Турция
Дирк Кёйт возглавит турецкий клуб
00:24 · Турция
«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»
26 Октября
21:47 · Турция
«Фенербахче» одержал двадцатую победу кряду официально
12:14 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались об информации об интересе к Виллиану Роше
24 Октября
22:17 · Турция
​Благородный Муслера спас от столкновения со штангой соперника видео
22 Октября
21:48 · Турция
«Фенербахче» одержал 17 побед подряд
15:24 · Германия. Бундеслига
Икарди, скорее всего, пропустит матч с «Баварией» из-за травмы
21 Октября
00:24 · Турция
Суперкубок Турции пройдёт в Саудовской Аравии официально
20 Октября
21:51 · Турция
Тудор ведёт переговоры с турецким клубом
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Санчо интересен клубам из нескольких стран
14:19 · Россия. Премьер-лига
Батак вспомнил, почему покинул «Динамо»
17 Октября
02:11 · Турция
​Трагедия в семье бывшего игрока «Краснодара» - умер его 4-летний ребенок 2
16 Октября
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перейти в клуб из Турции
15 Октября
19:03 · Турция
Ибрагимович — о Балотелли: У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом
14 Октября
16:38 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» кратко высказались об интересе к Файзуллаеву
Все новости
Рекомендуем