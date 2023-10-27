«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»

Норвежский «Будё-Глимт» обыграл бронзового призёра турецкой Суперлиги - стамбульский «Бешикташ». Команда оформила уверенную победу над гостями из жаркой Турции – 3:1.

Счёт на 29-й минуте открыл полузащитник хозяев Альберт Грёнбек. На 58-й минуте преимущество удвоил Фарис Мумбанья, а до разгромного счёта дело довёл Ульрик Салтнес. Ответили гости голом престижа лишь на шестой добавленной минуте – и то благодаря срезке в свои ворота от Мо Бреде.

Отметим, что ворота хозяев защищал российский вратарь Никита Хайкин.

После успеха норвежцы поднялись на второе место квартета D с четырьмя баллами, столько же – у «Лугано». Первое место у «Брюгге» - семь очков, последнее – у «Бешикташа», один балл.