«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»

Норвежский «Будё-Глимт» обыграл бронзового призёра турецкой Суперлиги - стамбульский «Бешикташ». Команда оформила уверенную победу над гостями из жаркой Турции – 3:1.
Счёт на 29-й минуте открыл полузащитник хозяев Альберт Грёнбек. На 58-й минуте преимущество удвоил Фарис Мумбанья, а до разгромного счёта дело довёл Ульрик Салтнес. Ответили гости голом престижа лишь на шестой добавленной минуте – и то благодаря срезке в свои ворота от Мо Бреде.
Отметим, что ворота хозяев защищал российский вратарь Никита Хайкин.
После успеха норвежцы поднялись на второе место квартета D с четырьмя баллами, столько же – у «Лугано». Первое место у «Брюгге» - семь очков, последнее – у «Бешикташа», один балл.
Протокол игры
|(1:0) Грёнбек Альберт29'
|(2:0) Мумбанья Фарис58'
|(3:0) Салтнес Ульрик87'
|90'Мо Бреде (3:1)
Хайкин Никита•Вембангомо Брис75' (Салтнес Ульрик (75') •Мо Бреде•Бьортуфт Один Лурас86' (Амундсен Исак (86') •Бьоркан Фредерик•Фет Сондре75' (Сьоволд Фредрик (75') •Берг Патрик• 56'Грёнбек Альберт•Сёрли Сондре61' (Зугеля Нино (61') •Мумбанья Фарис86' (Капскармо Оскар (86') •Пеллегрино Амаль
Гюнок Мерт•Булут Онур•Уйсал Неджип•Колли Омар•Масуаку Артур•Онана Жан61' (Тосун Дженк (61') •Хаджиахметович Амир•Геззаль Рашид 68'72' (Ребич Анте (72') •Окслейд-Чемберлен Алекс46' (Фернандеш Жедсон (46') •Рашица Милот61' (Мулека Джексон (61') • 89'Абубакар Венсан84' (Киличсой Семих (84')
26 октября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).
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