«Фенербахче» одержал 17 побед подряд

Стамбульский «Фенербахче» воскресным вечером обыграл непобедимую команду турецкой Суперлиги – «Хатайспор». Игра с клубом, который не имел поражений до визита в Стамбул, завершилась уверенной победой «жёлто-синих» - 4:2.

Таким образом, «Фенер» одержал 17-ю победу подряд в сезоне, сыграв в общем счёте 17 матчей! А если брать прошлый сезон, то число побед подряд у стамбульцев равняется 19. Рассматриваем мы, разумеется, только официальные матчи.

Отметим, что также поражений в сезоне турецкой Суперлиги нет у действующего чемпиона страны – «Галатасарая». Однако у «львов» есть одна ничья в девяти играх, а у «Фенербахче» все матчи – победные.