Матч за Суперкубок Турции - 2023 между «Галатасараем» и «Фенербахче» пройдёт в Саудовской Аравии в самом конце года.

По информации с официального сайта Турецкой федерации футбола, встреча чемпиона страны и обладателя Кубка пройдёт 30 декабря в 20:00 по местному времени на стадионе «Аль-Авваль» в Эр-Рияде.

Напомним, что в прошлом сезоне «Галатасарай» на восемь очков опередил «Фенербахче» в турнирной таблице чемпионата. В прошлогоднем матче за Суперкубок «Трабзонспор» со счётом 4:0 обыграл «Сивасспор».