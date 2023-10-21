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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Суперкубок Турции пройдёт в Саудовской Аравии официально

21 Октября 2023 • 00:24 Комментировать

Матч за Суперкубок Турции - 2023 между «Галатасараем» и «Фенербахче» пройдёт в Саудовской Аравии в самом конце года.

По информации с официального сайта Турецкой федерации футбола, встреча чемпиона страны и обладателя Кубка пройдёт 30 декабря в 20:00 по местному времени на стадионе «Аль-Авваль» в Эр-Рияде.

Напомним, что в прошлом сезоне «Галатасарай» на восемь очков опередил «Фенербахче» в турнирной таблице чемпионата. В прошлогоднем матче за Суперкубок «Трабзонспор» со счётом 4:0 обыграл «Сивасспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Саудовская Аравия Суперкубок Турции
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