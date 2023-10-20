Тудор ведёт переговоры с турецким клубом

Турецкий «Бешикташ» намерен назначить Игора Тудора своим главным тренером.

45-летний специалист остаётся безработным с момента ухода из французского «Марселя» по окончании прошлого сезона. Хорват назывался потенциальным сменщиком Руди Гарсии в «Наполи», однако «Бешикташ» готов сыграть на опережение: по данным инсайдера Николо Скиры, турецкий гранд уже начал переговоры с Тудором. Для рулевого готов контракт, рассчитанный до 2025 года.

Игор Тудор работал в «Марселе» на протяжении года, а ранее занимал должность в «Вероне» и ассистировал Андреа Пирло в «Ювентусе». Примечательно также, что наставник уже знаком с турецким футболом: в прошлом он возглавлял «Карабюкспор» и «Галатасарай».