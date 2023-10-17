Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Трагедия в семье бывшего игрока «Краснодара» - умер его 4-летний ребенок

17 Октября 2023 • 02:11 Комментировать (2)

Трагичная новость из Турции, из семьи выступающего за «Антальяспор» бразильского игрока Налдо Перейры. В больнице скончался его четырехлетний сын Давид, некоторое время назад ставший жертвой уличного ДТП. Турецкий клуб поддержал оказавшегося в сложной ситуации игрока.

- Мы не забудем тебя, Давид! Мы все опечалены трагической новостью. Выражаем свои соболезнования семье, а также всем опечаленным случившимся болельщикам, - гласит пресс-релиз турецкого клуба.

Налдо выступает за турецкий клуб с 2020 года. В российском «Краснодаре» он провел один сезон - 2016/2017.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Налдо Налдо Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
DezmaN
17 Октября 2023 в 02:27
Какой пи***ц( RIP, David
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
02:11 · Турция
​Трагедия в семье бывшего игрока «Краснодара» - умер его 4-летний ребенок 2
16 Октября
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перейти в клуб из Турции
15 Октября
19:03 · Турция
Ибрагимович — о Балотелли: У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом
14 Октября
16:38 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» кратко высказались об интересе к Файзуллаеву
16:28 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев зимой может перейти в «Фенербахче» слухи
12 Октября
15:46 · Италия. Серия А
​«Либеральный Пирло» - английский игрок рассказал, что итальянский тренер позволял курить в раздевалке
11 Октября
17:11 · Германия. Бундеслига
Названы самые непобедимые клубы топ-10 лиг Европы в этом сезоне
12:58 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Зайнутдинову нашлось бы место в этом составе ЦСКА»
10 Октября
23:14 · Турция
Бывший тренер «Локомотива» занял две должности в турецком клубе
22:38 · Турция
Йилмаз стал исполняющим обязанности тренера «Бешикташа»
21:04 · Италия. Серия А
​Икарди может вернуться в Италию
02:36 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Фоменко выразил сожаление от продажи Зайнутдинова
07 Октября
08:04 · Россия. Премьер-лига
Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»
03:24 · Италия. Серия А
Балотелли назвал лучшего вратаря, которого ему доводилось видеть
06 Октября
20:07 · Турция
Шенол Гюнеш покинул «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем