​Трагедия в семье бывшего игрока «Краснодара» - умер его 4-летний ребенок

Трагичная новость из Турции, из семьи выступающего за «Антальяспор» бразильского игрока Налдо Перейры. В больнице скончался его четырехлетний сын Давид, некоторое время назад ставший жертвой уличного ДТП. Турецкий клуб поддержал оказавшегося в сложной ситуации игрока.

- Мы не забудем тебя, Давид! Мы все опечалены трагической новостью. Выражаем свои соболезнования семье, а также всем опечаленным случившимся болельщикам, - гласит пресс-релиз турецкого клуба.

Налдо выступает за турецкий клуб с 2020 года. В российском «Краснодаре» он провел один сезон - 2016/2017.