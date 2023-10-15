Ибрагимович — о Балотелли: У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде турецкой команды «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

Швед отметил, что у итальянца было много возможностей воспользоваться своим талантом и изменить свое будущее, но он никогда этого не делал.

«Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а он упустил все возможности, которые у него были», - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 33-летний итальянский футболист за свою профессиональную карьеру более десяти клубов. В сезоне-2009/10 он стал победителем Лиги чемпионов в составе «Интера».