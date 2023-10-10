Бывший тренер «Локомотива» занял две должности в турецком клубе

Бывший наставник столичного «Локомотива» Маркус Гисдоль стал главным тренером и техническим директором турецкого клуба «Самсунспор».

По информации пресс-службы клуба, специалист занял две новые должности до конца текущего сезона. «Мы надеемся, что это сотрудничество принесёт пользу нашему клубу», - написано в социальных сетях команды Суперлиги.

После семи туров новый клуб Гисдоля находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата с одним очком. Последним местом работы 54-летнего немца был «Локомотив», который Маркус покинул в марте 2022 года.