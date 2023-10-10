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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший тренер «Локомотива» занял две должности в турецком клубе

10 Октября 2023 • 23:14 Комментировать
Ризеспор
1:0
Самсунспор

Бывший наставник столичного «Локомотива» Маркус Гисдоль стал главным тренером и техническим директором турецкого клуба «Самсунспор».

По информации пресс-службы клуба, специалист занял две новые должности до конца текущего сезона. «Мы надеемся, что это сотрудничество принесёт пользу нашему клубу», - написано в социальных сетях команды Суперлиги.

После семи туров новый клуб Гисдоля находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата с одним очком. Последним местом работы 54-летнего немца был «Локомотив», который Маркус покинул в марте 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Самсунспор Маркус Гисдоль
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