Йилмаз стал исполняющим обязанности тренера «Бешикташа»

Бывший нападающий сборной Турции по футболу Бурак Йилмаз стал исполняющим обязанности главного тренера «Бешикташа».

«После встречи с президентом клуба Ахметом Нур Чеби принято решение, что Бурак Йылмаз продолжит выполнять обязанности тренера команды, взяв на себя ответственность после отставки Шенола Гюнеша», — сообщает пресс-служба «чёрно-белых».

«Бешикташ» и Шенол Гюнеш разошлись после поражения во втором туре Лиги конференций УЕФА против «Лугано». В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает четвёртое место в 16 очками после восьми туров.