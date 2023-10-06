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Шенол Гюнеш покинул «Бешикташ»

06 Октября 2023 • 20:07 Комментировать

Известный турецкий специалист Шенол Гюнеш покинул пост главного тренера «Бешикташа».

В нынешнем сезоне местного чемпионата «чёрно-белые» идут на четвёртом месте, а в последней встрече Лиги конференций УЕФА клуб из Стамбула дома уступил швейцарскому «Лугано».

«Мы хотели бы поблагодарить Шенола Гюнеша за его вклад в «Бешикташ» и пожелать ему успехов в будущей карьере», - сообщается в заявлении с официального сайта клуба.

Гюнеш дважды руководил «Бешикташем». Второй период работы продлился с 2022 по 2023 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Шенол Гюнеш
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