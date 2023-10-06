«Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей в этом сезоне

Турецкий «Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей на старте нынешнего футбольного сезона.

В рамках Лиги конференций УЕФА подопечные Исмаила Картала одержали восемь побед, включая отборочный этап и групповую стадию. В турнирной таблице турецкого чемпионата «жёлтые канарейки» находятся на первом месте с 21 баллом после семи туров.

В последнем еврокубковом матче «Фенербахче» одержал гостевую победу со счётом 2:1 над словацким «Спартаком» из Трнавы. Дублем в составе победителей отметился Джошуа Кинг.