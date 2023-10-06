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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей в этом сезоне

06 Октября 2023 • 00:57 Комментировать
Спартак Трнава
1:2
Фенербахче

Турецкий «Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей на старте нынешнего футбольного сезона.

В рамках Лиги конференций УЕФА подопечные Исмаила Картала одержали восемь побед, включая отборочный этап и групповую стадию. В турнирной таблице турецкого чемпионата «жёлтые канарейки» находятся на первом месте с 21 баллом после семи туров.

В последнем еврокубковом матче «Фенербахче» одержал гостевую победу со счётом 2:1 над словацким «Спартаком» из Трнавы. Дублем в составе победителей отметился Джошуа Кинг.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче
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