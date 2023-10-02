​Балотелли вернулся в Турцию и в первом же матче забил два мяча

Итальянский нападающий Марио Балотелли вновь играет в футболке турецкого «Адана Демирспор» - и в первом же своем матче забил два гола. Это случилось в седьмом туре турецкой Суперлиги, в котором его команда разгромила «Аланьяспор» со счетом 4:0. Два первых гола забил именно Балотелли. Напомним, что предыдущим клубом итальянца был швейцарский «Сьон», но там все закончилось как обычно - досрочным расставанием.

В следующем туре «Адана Демирспор» сыграет дома с «Трабзонспором», это случится восьмого октября. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице турецкого чемпионата Суперлиги.